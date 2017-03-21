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15 Temmuz gecesi Taksim’deki 99 şüpheli için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

 

Darbe girişimi esnasında Taksim Meydanı’da yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamede 99 şüpheli için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 37 kişi için de 780 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan iddianamede dördü firari, 11’i tutuklu olmak üzere, 15 rütbelinin de aralarında bulunduğu 99 asker şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Tüm şüpheliler hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan beş yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

37 şüpheli hakkında ise ayrıca ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 507 yıldan 780 yıla, 60 kişi hakkında da ayrıca ‘mala zarar verme’ suçundan altışar ayda 4.5’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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