15 Temmuz gecesi sela okuyan imama engel olmaya çalışan iki kişiye para cezası

15 Temmuz darbe girişimi esnasında ezan ve sela okuyan Küçükçekmece Gültepe Camii imamına engel olmaya çalışan iki kişiye para cezası verildi.

Cami imamının üzerine yürüyerek ezan ve sela okunmasına engel olmaya çalışan iki sanık, ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme,’ ‘kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kamu görevlisine görevlerinden dolayı hakaret’ suçlamalarıyla yargılanıyordu.

İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada konuşan bir tanık, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayı şöyle anlattı: “Ben olay günü sala okunduğunu duyduğumda evden camiye doğru gittim. Camiye vardığımda cami imamı bahçe kapısından dışarı çıkıyordu. İki kişi arkasındaki kalabalıkla birlikte küfrederek imamın üzerine yürüdü. ‘Bu saatte sela mı okunur? Sen ne biçim imamsın?’ diyerek hakaret ettiler. Önde gelen iki kişiden birisi imamın yakasından tuttu. İmama küfretti. Biz araya girdik ayırdık. İmamı uzaklaştırdık. Halen arkadan küfretmeye devam ettiler.”

‘Örgüte yardım’dan beraat

Sanıklar suçsuz olduklarını belirtip beraat talep etti.

Mahkeme her iki sanığın da ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan beraatına karar verdi.

Bir sanığa ‘kamu görevlisine hakaret’ten 7 bin 80 lira para cezası verildi. Diğer sanığa ise ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek’ten bir yıl hapis cezasına hükmedilip ceza 6 bin lira para cezasına dönüştürüldü.