15 Temmuz gecesi bombalama yapan pilotlar uçuş tazminatı istedi!

Aralarında 15 Temmuz gecesi bombalı saldırılar da yapan bazı pilotların geçmiş dönemdeki uçuş tazminatlarını istediği ortaya çıktı.

Meclis, ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyeleri dahil 124 kişinin mal varlıkları ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) alacakları için ‘ihtiyati haciz’ kararı aldırmıştı

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Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı da bombalamalarda kullanılan bombaların maliyetleri için tazminat davaları açacak. Bunun için davalarda verilecek hükümler bekleniyor.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, pilot ve yakınlarının daha önceki uçuşları nedeniyle görevdeyken alamadıkları tazminatların talebi sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı ödemeyi engellemek için girişim başlattı, Meclis devreye girdi.

Ankara 2’nci İcra Dairesi, ‘Alacaklı’ olan Meclis’in başvurusu üzerine uçuş tazminatlarına özel bir ‘ihtiyati haciz’ kararı aldı.

Mahkeme, 15 Temmuz’da görev alan sanık pilotların tazminatlarıyla birlikte bazıları pilotların aile üyeleri olan toplam 127 kişinin devletten ‘her türlü hak ve alacaklarına’ da ihtiyati haciz koydu.

Meclis, bombalı saldırının 19 milyon 472 bin 380 lira 12 kuruşluk zararına dayanarak tedbir kararı aldırdı.