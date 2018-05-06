15 Temmuz gazisi, Varank’ın konuşmasını duyunca AKP’den adaylığını çekti

AKP’den 2’nci bölge milletvekili aday adayı olan ’15 Temmuz gazisi’ Cumali İbin, AKP’ye tepki göstererek adaylıktan çekildi.

İbin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenler ve gazi olanlar için toplanan paraların kendilerine teslim edilmeyeceğini öğrendiği için bu kararı aldığını söyledi.

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Cumhuriyet’in haberine göre 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında yaralanan İbin, 2 Mayıs’ta AKP’den, İstanbul 2’nci bölge için milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Ancak geçen gün bir arkadaşının Varank ile yaptığı telefon konuşmasını duyan İbin, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenler ve gazi olanlar için toplanan paraların kendilerine dağıtılmayacağını, vakıf bünyesinde toplanacağını öğrenince tepki gösterdi.

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Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan İbin, “Şehit aileleri ve gaziler, parayı kullanamayacak kadar acizler mi? Bu vesile ile Ak Parti İstanbul 2’nci bölge milletvekili aday adaylığından istifa ettim” diyerek adaylığını geri çektiğini duyurdu.