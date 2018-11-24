’15 Temmuz gazisi’ madalyasını iade etti: Sokağa fırlamak aptallıktı

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan ve tankın ezmesi sonucu yaralanıp bir kolunu kaybeden yurttaş Sabri Ünal, kendisine verilen ‘gazilik madalyası’nı iade etti.

Karar’da yer alan habere göre Ünal, kendisine verilen kimliğin yanısıra darbe girişimi sonrası verilen tazminatlar ve maluliyet maaşı ile birlikte faydalandığı su indirimi, elektrik indirimi, doğalgaz indirimini de iade edeceğini ve faizsiz kredi hakkından feragat edeceğini açıkladı.

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Hakkında soruşturma açılmasının ve psikolojik durum tespiti yapılmasının muhtemel olduğunu dile getiren Ünal, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kimseye kırgın değilim. 15 Temmuz gecesi sokağa fırlamak kendi aptallığımdı, faturasını devlete ödetmeye kalkamam. Son olarak vurgulamak istiyorum ki ben 15 Temmuz öncesi de deli dolu birisiydim. İnanmayan gitsin tüm okul arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, en olmadı eski kalbini kırdıklarıma sorsun.”