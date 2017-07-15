15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak

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Darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki etkinlikler nedeniyle metrobüs güzergahı değiştirildi.

İETT’nin duyurusuna göre saat 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hatları, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak.

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Araçlar, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü’ne gelerek E5 karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönecek ve Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek.

Birinci köprü, bugün 12.00’den itibaren kapalı. Metrobüs, etkinlik bitiminden sonra normal güzergahına devam edecek.

Ring seferler

Öte yandan bugün yapılacak ring sefer güzergahları şöyle: Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı – Capitol ring seferler, Üsküdar – Kuzguncuk – Astsubay Okulu ring seferler, Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler, Uzunçayır – E5 – Altunizade ring seferler, Libadiye Alvarlızade Camisi kavşağından Tünel – Altunizade ring seferler.

Ek seferler

İstanbul’da 15 ve 16 Temmuz’da sabaha kadar ek sefer de yapılacak: 130A Deniz Harp Okulu – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 15ÇK Güzeltepe – Kısıklı – Kadıköy, 15F Beykoz – Kadıköy, KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro – Cevizli, KM29 Yenişehir – Marmara Üniversitesi Hastanesi – Kartal Metro, 25G Sarıyer – Taksim, 40 Rumeli Feneri – Garipçe -Taksim, 336E Sultançiftliği – Eminönü, 28YB Edirnekapı – Fatih – Beşiktaş, 37YT Alibeyköy – Beyazıt, 87 Topkapı – Edirnekapı – Taksim, 65G Kağıthane – Gültepe – Şişli, 142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs.