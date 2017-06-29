15 Temmuz etkinlikleri: Erdoğan köprüde konuşma yapacak

Türkiye’de yıllar sonra olağanüstü halin (OHAL), kanun hükmünde kararnamelerin ve ihraç furyalarının başlamasına yol açan darbe girişiminin püskürtülmesinin birinci yıldönümüne yönelik etkinlikler belli olmaya başladı.

AA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’un yıldönümünde, darbe girişiminin ardından adı ’15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’nde olacak.

Gün boyu yapılacak etkinliklerde önce o gece bombalanan Meclis, Erdoğan’ın da katılımıyla 13.00’te özel gündemle toplanacak. Saygı duruşuyla açılacak Meclis’te başkan İsmail Kahraman’ın ardından grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri 10’ar dakikalık konuşmalar yapacak.

Özel oturum, vatandaşlar ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımına da açık olacak.

Köprüde özel gösterim

15 Temmuz günü etkinlikler, darbe girişiminin başladığı ve son olarak da Meclis’in bombalanmasına kadar varan saldırıların gerçekleştiği saatlere kadar devam edecek.

Erdoğan, Boğaziçi Köprüsü’ndeki etkinliğe katılarak burada bir konuşma yapacak. Bu konuşma Meclis’in Şeref Kapısı önünde kurulacak dev ekranlardan da canlı verilecek. Meclis’e ilk bomba atılan saat olan 02.32’de ‘video mapping’ yöntemiyle darbe gecesine ait görüntüler sunulacak.