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Yaramazlara biraz batar!

’15 Temmuz’ davasında eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet hapis

’15 Temmuz Darbe Girişimi’ davasında eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Fotoğraf: hho.edu.tr

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Cumhuriyet savcısı, 23 Kasım 2019’da açıkladığı mütalaasında darbe girişimi eylemi haricinde sanıkların ‘FETÖ’ ile irtibatlı olduklarını belirtmiş, sanıkların bir kısmının ankesör-sabit hat kontrollü hatla örgütle iletişime geçtiğini; bir kısmının daha önce örgüt evine kaldığını veya toplantılara eşlik ettiğini ifade etmişti.

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Savcı, 70 sanığın ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.

Mütalaada, ayrıca, öğrencilerin rütbeliler tarafından daha önceden seçilip bir listeye isimlerinin yazıldığı, bu öğrencilerin kalkışmanın yaşandığı akşam saat 23:00 sıralarında üç rütbeli komutan eşliğinde (Bu üç komutan daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı) iki sanık er askerin kullandığı otobüslerle İstanbul’a götürüldüğü aktarılıyor.

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