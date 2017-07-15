15 Temmuz anması | Erdoğan: ‘FETÖ’cüler mahkemeye tek tip elbiseyle çıksın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılan anma programında konuştu.

Kısıklı’daki konutunun önünde büyük bir kalabalığın beklediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 21.00 civarı köprüye geldi.

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Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte hazırlanan platforma yürüdü.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Tam bir yıl önce burada bir ihanet girişimi başlamıştı. Köprüyü kapatan tankların önünde tam 36 vatandaşımız şehit oldu. Onların karşısında dikilen milletimizin neyi vardı? Benim vatandaşımın elinde sadece aynen bugün olduğu gibi bayrağı vardı. Ama bunun yanında çok daha etkili bir silahı vardı. O silah da imanıydı.

Bir tarafta imanlı olan halkım vardı ama öbür tarafta imansız darbeciler vardı. Sırtındaki tişörtünü tankın egzoz borusuna tıkamak suretiyle afedersiniz, çalışamaz hale getiren imandır. Sağında solunda onlarca kişi vurulduğu halde geri dönmeyi aklından geçirmeyen bu milleti kim durdurabilir?

Ah şu köprünün dili olsa da o gece yaşanan kahramanlıkları bir anlatsa… Şehit kanlarıyla sulanan her karış toprağın dili olsa da yiğitlik nasıl olurmuş dünyaya anlatsa…

2193 kardeşimiz o gece yaralanarak milyonlarca kardeşimizin umudunu yaşattı. Bu fedakarlıkların karşılığında elde ettiğimiz istiklalimize de, istikbalimize de değer biçemeyiz. Biz de burada sembolik bir makam hazırladık. Unutmayacağız, unutturmayacağız.

Rastgele bir araya gelmiş insan topluluklarıyla milletler arasındaki fark budur. Milletlerin ortak geçmişleri vardır. Bunlar uğrunda gerektiğinde canlarını vermeyi göze alırlar. 15 Temmuz ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerinin kuyruk acılarının çok iyi farkındayız. FETÖ’nün sadece FETÖ olmadığını, DEAŞ’ın sadece DEAŞ olmadığını, PKK’nın sadece PKK olmadığını çok iyi biliyoruz.

Arkalarında kimlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Piyonları almadan vezirleri alamayız. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız. Kandil’de, Küpeli’de, Bestler Deresi’nde şu anda askerimiz, polisimiz, komandolarımız, tüm güvenlik güçlerimiz oralarda tek tek temizliyorlar. Diğer mesele ise parlamentonun meselesidir. Parlamento bu konuda kararını vermesi halinde ben de onaylarım.”

Bazıları ısrarla ne diyor? Kontrollü darbe! Milletimizin bu şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir. Bu ahlaksızlıktır. Doğru. O gece 23.15’te havalimanına iniyor. Tanklar önünde. Önce korkuyor. Bekliyorlar, görüşüyorlar. Görüşmeden sonra tankların koruması altında bu zat oradan çıkıp Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor. Yenikapı buluşmasına bilseydim davet etmezdim. Yenikapı ruhundan da hiçbir şey alamamış ki, kontrollü darbe dedi. Bu 250 şehidimize saygısızlıktır. 2193 gazimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir.

Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil. Bu milletin yüreği var. O sende yok. Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir. Bu sözü iki kesim ısrarla kullanıyor. Birincisi FETÖ’cüler ve onları destekleyen yabancılar kullanıyor. İkincisi ise ana muhalefetin başındaki bu zat yapıyor.

O gece sokaklarda meydanlarda, köprülerde, canları pahalısına mücadele edenlerin hissettikleri çok farklıdır. Meclis’te aslanlar gibi mücadele edenler CHP’lileri tenzih ederek söylüyorum. 15 Temmuz kontrollü darbe değildi. Ama CHP’nin başındaki kişi kontrollü şekilde başa getirilmiştir. Sen o makama CD ile gelmiş genel başkansın.

15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur. Müslüman akıllı insandır. 15 Temmuz’u yapanların nasıl bu güce ulaştığı ortadadır. Bu gerçekleri çok iyi biliyoruz. Her 15 Temmuz anması şehitlerimizi yad etmenin yanında bu konuda ne kadar mesafe kat ettiğimizin muhasebesini yapmaya da yöneltmelidir.

111 bin kişinin kamuyla ilişiği kesildi. FETÖ davalarında yavaş yavaş kararlar çıkmaya başladı. Bunların cezasız kalmayacağından emin olun.

FETÖ’cülerin bu iyi günleri. Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise.”