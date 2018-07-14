15 Temmuz anması: 14.00’ten itibaren köprü kapatılacak, Erdoğan yürüyüşe katılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er, Adnan Oktar’a yapılan operasyonun ‘FETÖ’ ile mücadele kapsamında yapıldığını ve Erdoğancı gibi görünen kripto gazetecilerin zavallı hallerine tanık olunacağını iddia etti.

Sosyal medya ise Er’in işaret ettiği ismin, Oktar ile de yakınlığı bilinen, ‘şahin’ yazar Cem Küçük olduğu yorumunu yaptı.