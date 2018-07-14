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Yaramazlara biraz batar!

15 Temmuz anması: 14.00’ten itibaren köprü kapatılacak, Erdoğan yürüyüşe katılacak

İstanbul Valisi Vasip Şahin, darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle adı ’15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ diye değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’nün yarın 14.00’ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

1’nci köprü, 14.00’ten itibaren hem araç trafiğine hem de metrobüs geçişine tamamen kapatılacak. İstanbul’da yarın toplu taşıma da ücretsiz.

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Şahin, anma etkinliklerinde 21 bin 780 polisin görev alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak yürüyüşe davet çağrısı yapıldı.

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Erdoğan yürüyüşün ardından bir konuşma yapacak.

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