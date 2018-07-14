15 Temmuz anması: 14.00’ten itibaren köprü kapatılacak, Erdoğan yürüyüşe katılacak

İstanbul Valisi Vasip Şahin, darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle adı ’15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ diye değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’nün yarın 14.00’ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.
1’nci köprü, 14.00’ten itibaren hem araç trafiğine hem de metrobüs geçişine tamamen kapatılacak. İstanbul’da yarın toplu taşıma da ücretsiz.
Şahin, anma etkinliklerinde 21 bin 780 polisin görev alacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak yürüyüşe davet çağrısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 15 Temmuz Pazar günü saat 21:00’de milletçe 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde buluşuyoruz! #15TemmuzDestanı pic.twitter.com/lET7u38Ci1
— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 14, 2018
Erdoğan yürüyüşün ardından bir konuşma yapacak.