15 Şubat 2017

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Kadıköy’ün ardından: Anadolu Yakası’nın diğer ilçelerine de ’15 kat sınırı’ yolda
İstanbul Kadıköy’de Fikirtepe semti dışında bina yüksekliklerinin 15 katla sınırlandırılmasının ardından Maltepe, Kartal, Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde aynı uygulama için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
Yapayalnız ve yan yana: Son tatilini yapıp intihar eden yaşlı çift dört kişiyle uğurlandı
İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil yaparken ortadan kaybolmalarının ardından intihar ettikleri ortaya çıkan çiftin cenazeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yan yana toprağa verildi. Dört kişinin yer aldığı çiftin cenazesine, Kanada’da yaşayan oğulları katılmadı.
‘Başkanlık’ fitilini yakan Bahçeli: 16 Nisan’da demokrasinin Sakarya Savaşı’nı yapacağız
MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunu ‘demokrasinin Sakarya Savaşı’na benzeterek “Bu savaşı bir kez daha milletçe kazanacağız. Meraklanmayın tarih uyanacaktır” dedi.
Mülkiye’de polise karşı duruşuyla simgeleşen Bayındırlı: ‘Sizden korkmuyorum’ dedim
anun hükmünde kararnameyle 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’ndeki protestoya yönelik polis saldırısında fotoğrafıyla gündem olan doktora öğrencisi Belde Bayındırlı, “Kahramanlık gibi anlaşılmasın ama o an ‘Sizden korkmuyorum’ dedim. Umarım o duruşum başka ‘Hayır’lara vesile olur” dedi.
Avusturya’dan tanıdık iddia: İmamlar, Erdoğan karşıtları hakkında bilgi topluyor
Türkiye’nin Almanya’da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamlar aracılığıyla istihbarat faaliyetleri yürüttüğü iddiasının bir benzeri Avusturya’dan geldi.