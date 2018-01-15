Diken

Yaramazlara biraz batar!

15 Ocak 2018

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Sünger Bob üniversitesi…

Çünkü YÖK sistemi yaranma, çıkarcılık ve iş bilirlik ilkeleri üzerine kuruludur. Rektörler altlarındakini ezerken, YÖK ve iktidara yaranmak zorundadır. Başka türlü var olamazlar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...