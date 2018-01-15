15 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Bursa’da tekerlekli sandalye kullanan 47 yaşındaki Necla D.’yi kanuna aykırı olarak otobüse almayan şoföre ceza kesildi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun ‘Sınır Koruma Gücü’nü kurarken Türkiye’ye danışılmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun kuracağı ‘Sınır Koruma Gücü’ne tepki gösterdi: “Her tür müdahale hakkı mahfuzdur.”
Gaziantep’te yılbaşı gecesi polis kontrol noktasından kaçınca ateş açılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Çünkü YÖK sistemi yaranma, çıkarcılık ve iş bilirlik ilkeleri üzerine kuruludur. Rektörler altlarındakini ezerken, YÖK ve iktidara yaranmak zorundadır. Başka türlü var olamazlar.