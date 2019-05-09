Diken

Yaramazlara biraz batar!

15 milyon

ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Müzesi’nin kostüm enstitüsü için düzenlenen yardım gecesinde 15 milyon dolar (92.8 milyon lira) bağış toplandı.

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