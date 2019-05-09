Akit TV’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programında “Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” ifadeleri nedeniyle yargılanan sunucu Ahmet Keser, bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.