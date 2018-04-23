15 milyon binaya imar affı geliyor: Yasa seçim öncesi Meclis’te

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’deki 26 milyona yakın binanın yüzde 60’ının devletle ihtilaflı olduğunu belirterek cüzi bir bedel karşılığı ‘imar barışı’ getireceklerini açıkladı.

Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre Özhaseki, 15 milyonu aşkın usulsüz yapılmış binaya bir çeşit af getiren tek maddelik düzenlemenin bir hafta içinde Meclis’e geleceği bilgisini verdi. Özhaseki “Vatandaş kendi rızasıyla imara ve iskana aykırılığı bildirdikten sonra cüzi bir ücret karşılığı kayıt altına alınacak, artık devletle vatandaşın kavgası bitecek” dedi. Elde edilecek paranın kentsel dönüşüm için oluşturulan özel bütçeye aktarılacağını dile getiren Özhaseki, bu kaynakla belediyelere yüzde sıfır faizli üç yıl sonra geri ödemeli kredi verileceğini belirtti.

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Özhaseki düzenlemenin gerekçesini de şöyle anlattı: “Türkiye’de yaklaşık 25-26 milyon civarında bağımsız birimin yüzde 60’ının devletle ihtilaflı olduğu bir ortamdayız. İmara aykırılıklar var, işgaller var. Devletle ihtilaflı çözüm bekleyen yerler var. Mahkemelerde sürünen yerler var. Bu ülkede yüzde 60 mülk sahibi, devletle ihtilaflıysa buna bir çözüm getirmek lazım. Eğer şu an mevzuat uygulansın diyorsanız, kanun ‘hem yıkılsın hem para cezası verilsin’ diyor. Hangi belediye yapıyor peki? AK Partili belediye mi, CHP’li belediye mi? Hiçbirisi yapamıyor. İzmir’in yüzde 62’si kaçak yarın ceza yazsınlar da göreyim. İstanbul Sarıyer’in yüzde 80’i, Üsküdar’ın yüzde 75-80’i kaçak. AK Partili belediye vatandaşa ceza yazsın da göreyim. Ceza kesmiyorlar ama yıkmıyorlar da. Adamın bahçesi 10 metre taştı diye yıkmak doğru mu o da tartışılır.”