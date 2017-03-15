15 Mart 2017

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Mardin’de mayın kontrolü sırasında patlama: İki asker hayatını kaybetti
Mardin-Diyarbakır karayolunda mayın kontrolü sırasında meydana gelen patlamada iki asker hayatını kaybetti.
Mahkeme kararı: Zorunlu din dersinin hukuka aykırılığı açık
Antalya’da bir ailenin çocuklarının din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulması için açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Hollanda dışişleri bakanı: Türkiye neden yaptırım tehdidinde bulundu, anlamadım
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan krizde Türkiye’nin yaptırım kararı almasını ve bu yönde açıklamaların gelmesini anlamadığını söyledi.
Danıştay’dan Hakan Fidan kararı: Atanmasına karşı yargı yolu açıldı
Danıştay, AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa eden ancak daha sonra görevine geri dönen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın atamasının iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararını bozdu.
Venedik Komisyonu’ndan çağrı: Basına yönelik KHK’lar feshedilmeli
Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu, basına yönelik kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) feshedilmesini talep etti.