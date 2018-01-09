15 maddelik ‘kentsel dönüşüm yasası’ yolda: Özel İstanbul birimi kurulacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, afet risklerini azaltmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmak için bazı yasalarda değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çekerek, hazırladıkları yasa taslağını bakanlar kuruluna sunacaklarını söyledi.

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Özhaseki, 15 maddelik yasa taslağında neler olduğunu şöyle anlattı: “200 bini İstanbul’da olmak üzere yılda 500 bin konutu dönüştürmek için İller Bankası aktif rol alsın istiyoruz. Elinde yıllık 8-10 milyarlık liralık bir bütçe var. Bunun bir bölümünü sıfır faizli kredi olarak kentsel dönüşümün finansmanında kullandırabilsin. İstanbul’da dönüşümü hızlandırmak için, bakanlık bünyesinde özel bir İstanbul birimi kurulsun.”

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