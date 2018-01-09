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Yaramazlara biraz batar!

15 maddelik ‘kentsel dönüşüm yasası’ yolda: Özel İstanbul birimi kurulacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, afet risklerini azaltmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmak için bazı yasalarda değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çekerek, hazırladıkları yasa taslağını bakanlar kuruluna sunacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Özhaseki, 15 maddelik yasa taslağında neler olduğunu şöyle anlattı: “200 bini İstanbul’da olmak üzere yılda 500 bin konutu dönüştürmek için İller Bankası aktif rol alsın istiyoruz. Elinde yıllık 8-10 milyarlık liralık bir bütçe var. Bunun bir bölümünü sıfır faizli kredi olarak kentsel dönüşümün finansmanında kullandırabilsin. İstanbul’da dönüşümü hızlandırmak için, bakanlık bünyesinde özel bir İstanbul birimi kurulsun.”

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