15 maddelik ‘corona’ paketi Meclis’te: Ücretsiz izne çıkarılanlara ayda 1177 lira

Covid-19 salgınında ekonomiye ilişkin tedbirleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi yardım ve işyeri su faturası ödemelerinin üç ay ertelenmesi gibi maddeler yer alıyor.

Fotoğraf: DHA

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin 15 maddeden oluştuğunu söyleyerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize, nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu, aylık 1177 lira olacak.”

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Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında üç ay süreyle sonlandırılmasının önüne geçileceğini ifade eden Muş, yaşlılar ile engellilere yardımların, üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılacağını belirtti.

Ayrıca Muş, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemler için alınmamasını teklif ettiklerini de söyledi.

AKP grup başkan vekili, açıklamasına şöyle devam etti: “Düzenlemeyle, Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin üç ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin üç ay süreyle desteklenebilmesine imkan tanınacak.”

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İşyerleri su faturası borçlarına üç ay erteleme

Teklifle, konutların ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından üç ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanınacağını söyleyen Muş, bu konuda yetkinin belediye meclislerinde olacağını söyledi.

Devlete ait tıp fakültelerine kaynak

Muş, teklifin daha çok vergi istisnaları, bazı sorumluluk ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemelerin 1 Ağustos 2020’ye kadar ertelenmesini teklife dahil ettik. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresini bir yıl daha uzatıyoruz. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından yürütülmesine izin verilebilmesini düzenlemeyle teklif etmiş olacağız. Devlete ait tıp fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.”

’48 saati beklemeden toplanabiliriz’

“Diğer partilerin muvafakat etmesi halinde komisyon, 48 saatlik süre beklenmeden toplantısını gerçekleştirip teklifimizi görüşebilir” diyen Muş, “Teklifin maliyeti hesaplandı mı, kaç kişiyi ilgilendiriyor” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Özellikle ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımızla alakalı kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlarımıza bu destek her birine verilecek. Bu destek üç aylığına veriliyor fakat üç ay daha uzatma yetkileri var. Bunu topluca değerlendirip, o anlamda bir maliyet söyleyebilirim. 3+3 noktasından sonra söylemek daha doğru olur.”

Muş ayrıca bugün 28 maddeden oluşan ‘Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin de Meclis’te görüşüleceğini söyledi.