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Yaramazlara biraz batar!

15 haftadır eylem yapan Hong Konglu protestocuların artık bir marşı var

Haziran ayından beri her hafta sonu eylem yapan Hong Konglu protestocuların artık bir marşı var. 20’li yaşlardaki bir müzisyen demokrasi ve özgürlüğe vurgu yaptığı bir marş besteledi.

Fotoğraf: BBC

Suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısını ‘Çin’in iç işlerine müdahalesi’ diye nitelendirerek protesto eden ve iptal edilmesine rağmen eylemleri sürdüren binlerce kişi bu hafta sonu ‘Thomas’ olarak kendini tanıtan müzisyenin marşını seslendirerek eylem yapacak.

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‘Şanlı Hong Kong’ adlı Kantonca (Güney Çin dili) marş, demokrasi ve özgürlük kavramlarına ve Hong Kong’da yaşananan acılara gönderme yapıyor.

Thomas, ağustos ayında yaptığı bestenin Hong Kongluların bütünleştireceğini ve moral kaynağı olacağını umduğunu söyledi.

“Hong Kong’un demokrasi adına verdiği mücadeleye vurgu yapmak istedim” diyen Thomas’ın bestelediği marş sanal ortamda paylaşılınca alışveriş merkezi, stadyum ve park gibi geniş gitlelerin gittiği mekanlarda söylenmeye başladı. Bu haftaki eylem öncesinde çok sayıda kişi marşı ezberlemiş oldu.

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