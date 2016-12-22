15 günde ikinci zam: Benzinin fiyatı 10 kuruş arttı

Benzi fiyatına 10 kuruş zam yapıldı.
Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul’da 5.07 liradan 5.17 liraya yükselecek. Ankara’da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olurken, İzmir’de ise 5,09 liradan 5,19 liraya çıkacak.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS), sabah saatlerinde benzinin litre fiyatında 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurmuştu.
En son 6 Aralık’ta benzinin litre fiyatına 15, motorine 16 kuruş zam yapılmıştı. Zam sonrası benzin fiyatları iki buçuk yıl sonra yeniden 5 lirayı aşmıştı.
6 Aralık tarihinden önce 22 Kasım’da benzine 16, motorine ise 11 kuruş zam yapılmıştı.