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Yaramazlara biraz batar!

15 gün uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Havran ilçesinde, 15 gün uçurumda mahsur kalan keçi beş saatlik çalışma sonucunda itfaiye tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Çakmak Mahallesi’nde Murat Anılan’ın sahibi olduğu gebe keçi indiği uçurumda mahsur kaldı. Anılan, keçiyi 15 gün boyunca kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. 

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‘Domuz Uçan Kayalıkları’ olarak isimlendirilen bölgeye giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği bünyesindeki arama kurtarma timi 200 metre derinlikteki uçuruma halat yardımıyla indi.

Anılan, keçiyi kendisine teslim eden ekibe teşekkür etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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