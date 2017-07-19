15 gün dayanabildi: Urla’da Anaksagoras’ın dünyasını çaldılar  

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İzmir’in Urla ilçesinde, ‘gökbilimlerin atası’ kabul edilen Urla doğumlu Anaksagoras’ın 15 gün önce açılan heykelinin ‘dünyası’ çalındı. Heykel yerinden sökülmek istenirken ayaklarının altındaki dolgular parçalandı.

Dünyaca ünlü Yunan doğa filozofu Anaksagoras’ın mermer bankta oturur durumda tasvir edilen heykeli temmuz başında sergilenmeye başlamıştı. Heykeltraş Tülay Çelikel Özler, ‘gökbilimlerin atası’ olduğu için Anaksagoras’ı elinde dünya tutar biçimde göstermişti.

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Heykel sadece 15 gün sağlam kalabildi. İki hafta sonra Anaksagoras’ın elindeki dünya çalındı, yerinden oynatıldı, ayaklarının altındaki dolgular parçalandı.

Heykeltraş Özler, çalınan dünyanın maddi bir değeri olmadığını belirterek, “Heykeli polyesterden yaptım, maddi bir değeri yok. Bunu yapan ötekileştirmek isteyebilir, kıskançlık yapmış olabilir. Bir anlam veremedim. Dünyanın yenisini 10 günde ancak yapabilirim. Heykel ciddi zarar görmüş tamir de gerekiyor” dedi.

Anaksagoras kimdir?

Anaksagoras Urla’da M.Ö 500 yılında doğdu. Atina’da bir okul açarak Perikles, Euripides, Arkhealos ve bazı yazarlara göre de Sokrates’i yetiştirdi. Bazı parçaları günümüze kadar kalan ‘Tabiat Üzerine’ adlı bir eser yazdı. Döneminin en büyük doğa bilgini olarak kayıtlara geçen filozof gök cisimlerinin dünyayla aynı yapıda olduğunu savundu.

Ay ışığını, Ay ve Güneş tutulmalarını doğru açıklayan Anaksagoras M.Ö. 428’de Çanakkale’de öldü.