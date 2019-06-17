Diken

Yaramazlara biraz batar!

15 bin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, kamu fonlarını ‘amacı dışında’, başka deyişle ‘kötüye’ kullandığını itiraf etti. Hakkında açılan dava sürecinde anlaşma yolunu seçen Netanyahu 15 bin 267 dolar (90 bin 100 lira) ödeyecek.

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