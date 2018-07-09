Diken

Yaramazlara biraz batar!

15 bin

 

Ankara’da sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara ve Ağrı’da da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölü bulunmasının ardından Bursa’da 15 bin kişi ‘Çocuğuma Dokunma’ yürüyüşü düzenledi.

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Şşşşşşşşş, ses etmeyin sakın…

Ses çıkarmayın sakın. Sakın, bir tepki metni dahi yayınlamayın. Aman ha protesto etmeyin. Ayol deli misiniz, şimdi zamanı mı bunların. Siz mi dediniz bu insanlara, gidin de şeye imza atın diye! Dönem geçer, sonrasında geçmişin bilimsel yorumunu yaparsınız yahu, acelesi ne!

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