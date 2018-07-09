Ankara’da sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara ve Ağrı’da da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölü bulunmasının ardından Bursa’da 15 bin kişi ‘Çocuğuma Dokunma’ yürüyüşü düzenledi.
Yaramazlara biraz batar!
Ankara’da sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara ve Ağrı’da da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölü bulunmasının ardından Bursa’da 15 bin kişi ‘Çocuğuma Dokunma’ yürüyüşü düzenledi.
Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklardan biri daha kurtarıldı. Geriye yedi çocuk ve antrenörleri kaldı.
Son kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza atıp ihraç edilen akademisyen sayısı 404’e çıktı.
Ses çıkarmayın sakın. Sakın, bir tepki metni dahi yayınlamayın. Aman ha protesto etmeyin. Ayol deli misiniz, şimdi zamanı mı bunların. Siz mi dediniz bu insanlara, gidin de şeye imza atın diye! Dönem geçer, sonrasında geçmişin bilimsel yorumunu yaparsınız yahu, acelesi ne!
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