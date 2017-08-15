15 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Bakanlık verilerine göre Türkiye’deki 381 cezaevinin 139’u son on yılda, 38’i ise geçen yıl kuruldu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’de bugüne dek 500 binden fazla insanın kolera hastalığına yakalandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partideki köklü değişikliğin ‘tasfiye harekatı’ olmayacağını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, “Yolumuz Selçuklu’nun Osmanlı’nın cumhuriyetin yoludur” dedi.
ABD’de beyaz üstünlüğünü savunan grupların şiddetini kınamadığı gerekçesiyle eleştirilen başkan Donald Trump, isim vererek sağ grupları kınadı.