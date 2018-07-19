Ankara’da bir babaya, 11 yaşındaki kızını dudağından öptüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi.
Yaramazlara biraz batar!
Ankara’da bir babaya, 11 yaşındaki kızını dudağından öptüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi.
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 günlük temel eğitime açıklık getirdi: “28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek.”
İmza sürecinin başladığını basın toplantısı ile duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bugün kameralar karşısına geçerek imza sayısını açıkladı.
Merkez Bankası, yıl sonu beklenti anketini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kurultay için parti içinde toplanan imzalar için, “438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470’e ulaşabilirler” dedi.
CHP İzmir milletvekili ve ‘Gelecek için Biz’ oluşumunun öncülerinden Selin Sayek Böke, partide değişimin zorunlu olduğunu ancak genel başkan adaylığını düşünmediğini söyledi.