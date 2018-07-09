Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy ekmeğe zam geleceğini açıkladı.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy ekmeğe zam geleceğini açıkladı.
Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında yaralanan bir anne, iki kızını kaybetti. Başka bir kadın da 10 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Meclis’te yapacağı yemin törenine parti olarak katılacaklarını ancak ayağa kalkmayacaklarını söyledi.
Kars’ta imam hatip ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki kız çocuğu amcasının ve beş öğrencinin cinsel istismarına maruz kaldı. Suçunu kabul eden amca tutuklanarak cezaevine kondu.
İki farklı gözaltının tek soruşturma üzerinden yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
Son kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza atıp ihraç edilen akademisyen sayısı 404’e çıktı.