15-22 Şubat’ta kısıtlamayı ihlal eden 31 bin 197 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Şubat’taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 197 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın açıklamasında sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyum sağlandığı, uymayanlar hakkında ise idari ya da adli işlem yapıldığı belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi: “15 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında, hafta sonu 19 Şubat Cuma akşamı saat 21:00’de başlayıp 22 Şubat Pazartesi günü saat 05:00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.”