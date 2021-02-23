1460 isimden Prof. Dr. Üstün Ergüder’e destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eylemleri desteklemesi nedeniyle sert sözlerle eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’e 1460 isimden destek geldi.

Fotoğraf: khas.edu.tr

Prof. Dr. Melih Bulu’nun geçen ay rektör atanmasının ardından akademisyen ve öğrenciler protesto gösterisi yapmıştı.

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Soylu, Prof. Dr. Ergüder’in eylemleri ‘tahrik ettiğini’ öne sürmüş, “Bu ülkenin ekmeğiyle büyümüş, Boğaziçi Üniversitesi’ni öğretim üyelerinin üzerinden karıştırması ahlaksızlığın dibidir” demişti.

Prof. Dr. Üstün Ergüder’e destek için 1460 isim ortak açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle: “Her zaman demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, hukuktan, üniversite özerkliğinden yana olan ve tüm bu değerleri bütün yaşamı boyunca sorumluluk aldığı alanlarda etkili kılan bilim insanı, uluslararası akademi dünyasında büyük bir saygınlık kazanmış Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü çok kıymetli Prof. Dr. Üstün Ergüder’in meslektaşı, öğrencisi, dostu, arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

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Üstün Ergüder hocamızın daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir üniversite için, gençlerin özgürlükçü, düşünen, tartışan, üreten bireyler olmaları adına gösterdiği çabaların altında kötü niyet ve amaç aramanın, bu tür isnatlarda bulunmanın çok talihsiz, yakışıksız olduğunu düşünüyor ve iktidar mensuplarını ülkemizin değerli bilim insanlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz.”