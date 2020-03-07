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Yaramazlara biraz batar!

‘143 bini aşkın sığınmacı ayrıldı’ diyen Soylu: Su 40 santimetre, yürüyüp geçebilirsiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısının 143 bini aştığını belirterek, “Su 40-50 santimetre, yürüyerek geçebilirsiniz. Bu daha başlangıç” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Bir haftayı aşkın süredir Yunanistan sınırında bekletilen sığınmacıların durumunu değerlendiren Soylu, bu ülkenin başbakanı Kiryakos Miçotakis’e tepki gösterdi.

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‘Deniz yoluyla gitme konusunda cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var’

Yunanistan’ın sağduyulu insanlarının tepkilerini Yunan medyasında takip ettiklerini anlatan Bakan Soylu şöyle konuştu: “Yunan halkı, Atina’da, Selanik’te meydanlarda bu insanlık dışı davranışları, geri itmelerin oluşturduğu insanlık dramına, ceplerinden parayı almalarını kendilerine yakıştırmadıklarını haykırdılar. Deniz yoluyla gitme konusunda cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var. Deniz yolunda bizim çok fazla tedbir almamız için defalarca bize talimat verdi. Biz de bu tedbirleri almaya çalışıyoruz. Geçen yıl deniz yolunda kaçak olarak 60 bin kişi geçti. Şimdi geçenlerin botlarını batırıyorlar. Onları oradaki orta adalara bırakıyorlar. 21’inci yüzyılda böyle bir tablo ile karşılaşacağımızı hele kendilerine ‘Avrupalı’ diyenlerle, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi, herhalde ‘Şaka yapıyorsunuz’ derdik. Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu, maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu.”

Yunanistan’da, ‘ülke yönetiminin paralarını 10 kat aldığı’ -40 bini adalarda, 70 bini Yunanistan ana karasında- 115 bin yabancı olduğunu, söyleyen Soylu şöyle devam etti: “Biz de 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz söylerken önce boyuna bakar. Nasıl bir yük altında olduğuna bakar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, AB’nin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi’nin tamamını ihlal ettiler.”

‘Siz bundan sonra olacaklara bakın

Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan göçmen sayısının 143 bini aştığını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi: “Bu daha başlangıçtır. Biz geçen yıl 450 bin kaçak göçmen yakaladık. Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. 200 kilometrenin üzerinde bizim Meriç’i kendine çizgi tutan Yunanistan’la bir sınırımız var. Maalesef bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su bazı yerlerde 40-45 santimetreye düştü. Bu şu demektir, yürüyerek geçebilirsiniz. Miçotakis’in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil.”

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‘Bu tarafa itme yapacaklardı, özel hareket tıkadı’

Sınırda, dün gece itibariyle polis özel harekatının göreve başladığını aktaran Bakan Soylu, “Bu tarafa itme yapacaklardı. Oradaki güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsini tıkadılar. Biz ona güvenlik literatüründe ‘Tıkama’ deriz. Onların itmelerine aldığımız tedbirlerle müsaade etmediler” ifadelerini kullandı.

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