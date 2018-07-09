Büyükşehir belediyesinin (İBB) verilerine göre İstanbul’da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsü bu yılın ilk altı ayı 142 milyon 349 bin 777 kişi kullandı.