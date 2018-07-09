Büyükşehir belediyesinin (İBB) verilerine göre İstanbul’da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsü bu yılın ilk altı ayı 142 milyon 349 bin 777 kişi kullandı.
Yaramazlara biraz batar!
Büyükşehir belediyesinin (İBB) verilerine göre İstanbul’da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsü bu yılın ilk altı ayı 142 milyon 349 bin 777 kişi kullandı.
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’da tren kazasının meydana geldiği hatta, en son dört ay önce kontrol yapıldığını söyledi.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) yayınlandı.
Simge Akdağ, dün akşam Çorlu’da meydana gelen, 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından sonra babasıyla trende bulunan minik kuzeninin bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Gece geç saatlerde minik Arda’nın kazada hayatını kaybettiği anlaşıldı.
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