Diken

Yaramazlara biraz batar!

142 milyon 349 bin

 

Büyükşehir belediyesinin (İBB) verilerine göre İstanbul’da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsü bu yılın ilk altı ayı 142 milyon 349 bin 777 kişi kullandı.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...