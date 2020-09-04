142 bin 500 liralık timsah derisi çanta ‘izin belgesi’ olmadığı için imha edilecek

Avustralyalı bir kadının, Fransa’nın başkenti Paris’ten 26 bin 313 Avustralya dolarına (142 bin 500 lira) satın aldığı timsah derisi çanta, ülkeye giriş için gerekli izin belgesini almaması nedeniyle imha edilecek.

Fotoğraf: Avustralya Hükümeti

Paris’te, Saint Laurent’in butiğinden satın alınan çantaya Avustralya’nın Perth kentindeki sınır polisi elkoydu.

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Avustralya’ya timsah derisi ürünler sokulabiliyor ancak 70 Avustralya dolarlık (379 lira) izin belgesi gerekiyor.

Avustralya Çevre Bakanlığı, “Bu, gerekli evrakı yapmayan veya kaçak mal sokmaya çalışanlar için son derece maliyetli bir ceza niteliğinde” dedi.

Kadının çantayı Fransa’dan çıkarmak için izin aldığı ancak Avustralya’ya giriş için ilgili daireye başvuru yapmadığı belirtildi.