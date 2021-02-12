14 yıldır kayıp iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı: Binlerce telefon kaydı incelendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 14 yıldır aranan iki kişinin öldürüldüğü tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gölcük’te yaşayan ve soyadları aynı olsa da akrabalık ilişkisi bulunmayan Mahmut Şahin (23), Nihat Şahin (30) 2007’de ortadan kayboldu. Aileleri Mahmut Şahin’le ilgili Mayıs 2007’de, Nihat Şahin için de 30 Kasım 2007’de kayıp başvurusu yaptı.

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Araştırma ve aramalarda herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dosyalar yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Çalışmalar kapsamında binlerce telefon kaydını inceleyen polis ekipleri, dört şüpheliyi tespit etti. Birinin yurt dışında, diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenirken, S.T. (38) ve A.Y. (51) gözaltına aldı.

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Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde Mahmut ve Nihat Şahin’i öldürdüklerini itiraf ederek, Nihat Şahin’in cesedini Gölcük’ün Nüzhetiye Mahallesi’nde, Mahmut Şahin’in cesedini de İznik yolu Döşeme mevkisinde gömdüklerini söyledikleri öğrenildi.

S.T. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin belirttiği noktalarda yapılan aramalarda Nihat Şahin’in cesedi bulundu. Mahmut Şahin’in cesedini arama çalışmaları ise devam ediyor.