14 yerine 37 yolcu taşıyan şoförden polise: Sayı saymayı bilmiyorsunuz

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki denetimde, izin verilenden fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs ile iki midibüs şoförüne ceza kesildi. Aracında 14 yerine 37 yolcu bulunan minibüs şoförü polislere, “Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz” dedi.

Fotoğraf: DHA

İlçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri, bu sabah erken saatlerde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı. Sürücülerin haberleşerek denetim noktasını arkadaşlarına bildirmelerinin önüne geçmek amacıyla mobil ekiplerle yapılan denetim sırasında Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde önü kesilerek durdurulan iki minibüs ve iki midibüsten fazla yolcu çıktı.

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Durdurulunca 14 yerine 37 yolcu taşıdığı belirlenen minibüsün şoförü E.Ö., polis memurunun, “Bu kadar kişiyi almaman gerekir” hatırlatması üzerine, “Fazla yolcu almadım, zorla bindiler. Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz. Araçta 37 değil 24 kişi var” yanıtını verdi.

Halk otobüsü olarak hizmet veren iki midibüste ise 22 yerine 43 ve 46 kişi çıktı. Sürücüler, yolda başka bir midibüsün arıza yaptığını, yolcuların mağdur kalmaması için araçlarına aldıklarını savundu. Yolcuların maske kuralına uydukları görülürken araçlar, cezai işlemlerin ardından izin verilen sayıda yolcu ile devam etti.

Yolcular ücretin iade edilmesini istedi

Minibüs yolcuları ise sürücülerin kendilerine paralarını iade etmemesine tepki gösterdi. Sürücüler, “Sizin yüzünüzden 3 bin lira ceza verdim size bir de para mı vereceğim” diye çıkıştı.