14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu istismara tutuklama

Edirne’nin Keşan ilçesinde 14 yaşındaki S.K. adlı zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 41 yaşındaki Serkan Kıyak, tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Keşan’da oturan zihinsel engelli S.K., iddiaya göre tanıdıkları olan Serkan Kıyak’ın birçok kez tehdit ve zorlama ile cinsel istismarına uğradı. Olayı fark eden kız çocuğunun ablası, durumu babasına anlattı. Babanın da polise şikayeti üzerine Kıyak, İpsala ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

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Kıyak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



