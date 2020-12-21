14 yaşındaki çocuk hastane dönüşü evinde ölü bulundu

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA

İstasyon Mahallesi’nde gece saatlerinde Yüsra Işıtman henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi biten çocuk, ailesi tarafından eve getirildi. Bir süre sonra kontrol etmek için odaya giren aile kızlarının hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

Yüsra Işıtman’ın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.