14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan TIR şoförlerine ateş açtı: Bir ölü, bir yaralı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde 14 yaşındaki B.E., trafikte babası S.E. ile tartışan iki TIR şoförüne, otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği şoförlerden Sinan Sarıkaya (34) hayatını kaybetti, A.K. yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 12:00 sıralarında, Çay ilçesi eski hal kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar’dan Konya yönüne giden aynı firmaya ait iki TIR şoförü ile otomobil sürücüsü S.E. arasında, ‘hatalı sollama’ nedeniyle tartışma çıktı.

Reklam

S.E.’nin oğlu B.E., otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla, TIR şoförlerine ateş açtı.

S.E. ile oğlu otomobile binip uzaklaşırken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR şoförü Sinan Sarıkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.K. ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sarıkaya’nın cansız bedeni Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Reklam

Emniyet güçleri, kaçan baba ile oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. S.E. ile B.E’nin bulunduğu otomobil, Çay’ın Akkonak Kavşağı’nda jandarma tarafından durduruldu. Gözaltına alınan S.E. ile oğlu, polis ekiplerine teslim edildi. Yapılan aramada, suç aleti tabanca bulunamayınca ekipler, olayın meydana geldiği alanda arama çalışması başlattı.