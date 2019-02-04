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Yaramazlara biraz batar!

14 yaşındaki çocuğu kaçırıp ‘O benim namusum’ diyen adam gözaltında

Antalya’da 14 yaşındaki Sıla Ö.’yü kaçıran 37 yaşındaki Savaş G. gözaltına alındı.

Sıla Ö. (Fotoğraflar: DHA)

Kepez ilçesinde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Sıla, 28 Ocak’ta evden ekmek almaya çıktı ancak geri dönmedi.

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Anne Emine Ö., kızını mahallede ararken, evlerine birkaç kez misafirliğe gelen Savaş G.’den “Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz” mesajını aldı.

Anne ilk olarak numarayı aradı ama kimseye ulaşamadı. Ardından da karakola giderek adamdan şikayetçi oldu.

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Savaş G.

İlçe polisi, Savaş G. ve Sıla Ö.’nün Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evde olduklarını tespit edince operasyon düzenledi. Savaş G. gözaltına alınırken Sıla da soruşturma bitince ailesine teslim edilmek üzere Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Ö., “Ben bir haftada kaç kez öldüm… Benim kızımı bir haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı” dedi.

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