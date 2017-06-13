14 yaşındaki çocuğa uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan şahısa 18 yıl sekiz ay hapis

Kayseri’de 23 yaşındaki Murat Sezgin, 14 yaşındaki K.Ç.’ye uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunmaktan 18 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.





Olay, geçen 6 Mart’ta Kocasinan ilçesine bağlı Mimar Sinan Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre parkta oturan K.Ç.’nin yanına gelen ve kendisini Soner olarak tanıtan tamirci Murat Sezgin, bir süre konuştuğu K.Ç.’ye uyuşturucu kullanma teklifinde bulundu.

Teklifi kabul eden K.Ç., Sezgin’le birlikte Esenyurt mahallesindeki bağ evine gitti. Burada uyuşturucu içen K.Ç., bir süre sonra bilincini kaybetii.

Sezgin, K.Ç.’ye cinsel istismarda bulundu. Uyandığında çıplak olan ve hiçbir şey hatırlamayan K.Ç. durumu ailesine bildirerek şikayetçi oldu. Sezgin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Cinsel istismar’ ve ‘hürriyeti tehdittden’ ceza



Davanın karar duruşmasında istismar suçlamalarını kabul etmeyen Sezgin, savunmasında, “K.Ç.’yi daha önceden tanıdığım ablası A.Ç. hep birlikte uyuşturucu almak için tanıştırdı. Ablası kardeşinin 19 yaşında olduğunu söyledi. K.Ç ile aramızdaki ilişki kendi rızasıyla oldu. Tahliyemi istiyorum” dedi.

K.Ç.’yse ifadesinde, “Ben Mimar Sinan parkında otururken, yanıma gelen ve kendisini Soner olarak tanıtan Murat Sezgin’le bir süre görüştük. Birlikte bağ evine gittik. Uyuşturucu içtik. Ben bayılmışım. Kalktığımda Murat evde yoktu ve üzerim çıplaktı” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu Sezgin’i, K.Ç’ye cinsel istismar suçundan 16 yıl sekiz ay, hürriyeti tahdit suçundan iki yıl olmak üzere toplam 18 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı