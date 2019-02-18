14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan adam: Suç olduğunu bilmiyorduk

Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğuyla evlilik vaadiyle cinsel ilişkiye giren ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklu yargılanan 22 yaşındaki sanığa toplam 19 yıl iki ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters

DHA’nın haberine göre Kayseri’de yaşayan Y.D., İzmir’de yaşayan E.Y. ile arkadaşlık kurdu.

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Evlenme vaadiyle E.Y.’yle Kayseri’de buluşan Y.D., 14 yaşındaki çocukla birkaç kez cinsel ilişkiye girdi.

Şikayet üzerine Y.D. yakalandı.

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’16 yaşında sanıyordum’

Şüpheli Y.D. savunmasında şunları söyledi: “Biz yaptıklarımızın suç olduğunu bilmiyorduk, ailelerimiz tanıştırdı. Ben mağduru 16 yaşında diye biliyordum. Evlenecektik.”



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Y.D.’ye ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl sekiz ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise iki yıl altı ay olmak üzere toplam 19 yıl iki ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.