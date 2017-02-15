Diken

Yaramazlara biraz batar!

14 Şubat için: ‘Aşk Adası’na serbest düşüş

Döneminin en iyilerinden kabul edilen serbest paraşütçü üçlü Amy Chmelecki, Marco Fürst ve Marco Waltenspiel, Sevgililer Günü için Adriyatik Denizi’ndeki ‘Aşk Adası’ Galešnjak’a atladı. (Reuters)

 

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