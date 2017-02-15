14 Şubat için: ‘Aşk Adası’na serbest düşüş

Döneminin en iyilerinden kabul edilen serbest paraşütçü üçlü Amy Chmelecki, Marco Fürst ve Marco Waltenspiel, Sevgililer Günü için Adriyatik Denizi’ndeki ‘Aşk Adası’ Galešnjak’a atladı. (Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Kadıköy’de Fikirtepe semti dışında bina yüksekliklerinin 15 katla sınırlandırılmasının ardından Maltepe, Kartal, Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde aynı uygulama için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil yaparken ortadan kaybolmalarının ardından intihar ettikleri ortaya çıkan çiftin cenazeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yan yana toprağa verildi. Dört kişinin yer aldığı çiftin cenazesine, Kanada’da yaşayan oğulları katılmadı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunu ‘demokrasinin Sakarya Savaşı’na benzeterek “Bu savaşı bir kez daha milletçe kazanacağız. Meraklanmayın tarih uyanacaktır” dedi.
anun hükmünde kararnameyle 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’ndeki protestoya yönelik polis saldırısında fotoğrafıyla gündem olan doktora öğrencisi Belde Bayındırlı, “Kahramanlık gibi anlaşılmasın ama o an ‘Sizden korkmuyorum’ dedim. Umarım o duruşum başka ‘Hayır’lara vesile olur” dedi.
Türkiye’nin Almanya’da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamlar aracılığıyla istihbarat faaliyetleri yürüttüğü iddiasının bir benzeri Avusturya’dan geldi.