14 Şubat 2017

SON HABERLER
Taksim ve civarında bazı yollar iki gün kapalı: Gerekçe belli değil
14-15 Şubat tarihleri arasında Taksim civarındaki bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bir grup Türk askeri Hollanda’ya ‘sığınma başvurusu’ yaptı: 18 ay süre verildi
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’ye dönmeyi reddeden bir grup Türk subayının Hollanda’ya sığınma başvurusu yaptığı ve 18 ay boyunca ülkede kalmasına izin verildiği belirtildi.
Kuran kursunda ‘çocuğa eziyet etmek’ten tutuklanan eğitmen tahliye edildi
Sakarya’daki Kuran kursunda bir çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘çocuğa eziyet etmek’ suçundan tutuklanan Şükrü Yılmaz tahliye edildi.
Trump’ın ekibinden ilk fire: Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti
ABD’nin geçen ay koltuğuna oturan başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti.
‘Karne hediyesi’: Koruma altındaki çocuklar tarikata emanet edilip ‘umre’ye götürüldü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koruma evlerinde kalan çocukların tarikatlara teslim edilerek yurt içi ve dışı gezilere götürüldüğü ortaya çıktı.