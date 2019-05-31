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Yaramazlara biraz batar!

14 öğretmeni halı sahada gözaltına aldıran savcı Diyarbakır merkeze atandı

14 öğretmeni halı sahada gözaltına aldıran savcı Mehmet Kıran, HSK Kararnamesi’yle artık Diyarbakır merkezde görev yapacak.

Diyarbakır Çermik’te yaşanan olayda, öğretmenlerin halı saha maçı 9 ila 10 saatleri arasında, savcının maçı ise 10 ila 11 saatleri arasındaydı.

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Maç saatini karıştıran savcı, öğretmenlerin saatinde halı sahayı kullanmak istemişti. Öğretmenlerin duruma itiraz etmesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası, 14 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, savcı Kıran, Hakim ve Savcılar Kurulu Kararnamesi’yle Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

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