14 öğretmeni halı sahada göz altına aldıran savcı: Bana ‘Savcı kim oluyor’ dediler

Diyarbakır’da halı sahada yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 14 öğretmeni göz altına aldıran savcı Mehmet Kıran savunmasında kendisine hakaret edildiğini savundu.

Fotoğraf: DHA

Çermik’te öğretmenlerin halı saha maçı 9-10, savcının oynadığı takımın maçı ise 10-11 saatlerindeydi. Kıran’ın oynadığı takımın sahaya erken gelip maça başlamak istemesi sonucu çıkan tartışmada 14 öğretmen gözaltına alınmış, emniyette bir saat bekletildikten sonra serbest bırakılmıştı.

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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatmış, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de takipçis olacaklarını duyurmuştu.

Habertürk’ten Veysi İpek’in haberine göre soruşturma kapsamında Çermik’e giden iki müfettiş, savcının ifadesine başvurdu.

Kıran: Bana ‘savcı kim oluyor’ diye hakaret etti

Kıran halı sahada aynı saate başka bir gruba da randevu verildiğini belirterek şunları söyledi: “Hakim ve savcılarla birlikte hazırlandığımızı söyledik, ‘Önce biz oynayalım‘ ricasında bulunduk. Ancak arkamı döndüğümde içlerinden biri ‘Savcı kim oluyor…’ diyerek hakaret etmeye başladı.”

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Hakaret edeni tespit edemeyince 155’i arayıp polis çağırdığını belirten Kıran, “Kimlikleri üzerinde olmadığı için polisler karakola davet etti. Arabalarıyla karakola gittiler” dedi.

‘Rica ettiler, işlem yapmadım’

Müfettişlerin “Karakolda neden işlem yaptırmadın?” sorusuna ise Kıran şu yanıtı verdi: “İçlerinden biri atamasının yapıldığını, güvenlik soruşturmasını beklediğini, olası soruşturma durumunda öğretmen olarak atanamayacağını söyledi. Polisi arayarak işlem yapılmamasını GBT’lerinin yapılarak bırakılmalarını söyledim.”