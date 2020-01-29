Bursa’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2.5 milyon dolar (14 milyon 870 bin lira) değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazması kitap geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
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Bekçilere geniş yetkiler veren teklifin dokuz maddesi komisyondan geçti
‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin ilk dokuz maddesi TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Maddeler yasalaşırsa bekçilere durdurma, kimlik sorma, sorgulama ve silah kullanma gibi yetkiler gelecek.
Metalde anlaşma sağlandı; Birleşik Metal-İş ile MESS arasında müzakere sürüyor
Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı.
Sırrı Süreyya Önder: Yeni bir çözüm süreci için en az 2012’deki kadar umutluyum
Önder: “AKP gidici. Bunun için kâhin olmaya gerek yok. Çift joker çekse bile bu eli bitiremeyecek.”
Motorinde pompa fiyatı 34 kuruş indirimin ardından 13 kuruş arttı
Motorinde son iki günde yapılan litre başına 34 kuruş indirimin ardından maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı ile bu indirimin 13 kuruşu geri alındı.
Türkler Çin’den dönüyor; havalimanında termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı
İstanbul Havalimanı’nda ‘corona’ virüs nedeniyle geçen hafta kurulan ve Çin’den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin’den gelen dört uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamerayla izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.