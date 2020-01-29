Diken

Yaramazlara biraz batar!

14 milyon 870 bin

Bursa’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2.5 milyon dolar (14 milyon 870 bin lira) değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazması kitap geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

SON HABERLER

Türkler Çin’den dönüyor; havalimanında termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

İstanbul Havalimanı’nda ‘corona’ virüs nedeniyle geçen hafta kurulan ve Çin’den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin’den gelen dört uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamerayla izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...