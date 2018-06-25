Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarında yer aldı. Haberlerde Türkiye’nin daha otoriter bir rejime geçtiği yönündeki yorum öne çıkarken Telegraph’ta yer alan analizde, “Batılılar muhtemelen Erdoğan’ın bir işe yaramayan zaferinden memnun olacaktır ama muhalifleri ABD ve AB’nin onu bu kadar süre desteklemesinden mutsuz” dendi.