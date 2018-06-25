Panama Belgeleri’nde yeni belgeler sızdırıldı. 1 milyondan fazla belgeyi kapsayan yeni sızıntıya göre listede bugüne dek devletten 14 milyar 211 milyon liralık ihale alan işadamı Mehmet Cengiz de bulunuyor.
Yaramazlara biraz batar!
Panama Belgeleri’nde yeni belgeler sızdırıldı. 1 milyondan fazla belgeyi kapsayan yeni sızıntıya göre listede bugüne dek devletten 14 milyar 211 milyon liralık ihale alan işadamı Mehmet Cengiz de bulunuyor.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 24 Haziran seçimleri için, “Demokratik olmayan başkanlık rejimine geçişin önündeki son engel de kaldırıldı” dedi.
Erzurum’da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz’ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul’dan Erzurum’a giderken yolda öldürüldü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarında yer aldı. Haberlerde Türkiye’nin daha otoriter bir rejime geçtiği yönündeki yorum öne çıkarken Telegraph’ta yer alan analizde, “Batılılar muhtemelen Erdoğan’ın bir işe yaramayan zaferinden memnun olacaktır ama muhalifleri ABD ve AB’nin onu bu kadar süre desteklemesinden mutsuz” dendi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti adayların seçim kampanyalarını eşit koşullarda yürütemediğini, olağanüstü halin getirdiği yetkilerin basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakları sınırladığını bildirdi.
ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisinin gidişatı açısından “Odak noktamız açıklanacak yeni kabine olacak” dedi.