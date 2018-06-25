Diken

Yaramazlara biraz batar!

14 milyar

 

Panama Belgeleri’nde yeni belgeler sızdırıldı. 1 milyondan fazla belgeyi kapsayan yeni sızıntıya göre listede bugüne dek devletten 14 milyar 211 milyon liralık ihale alan işadamı Mehmet Cengiz de bulunuyor.

SON HABERLER

Seçimde tetiklenen kan davası: Ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Erzurum’da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz’ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul’dan Erzurum’a giderken yolda öldürüldü.

Seçim İngiliz basında birinci sayfalarda: Batı işe yaramayan bu zaferden memnun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarında yer aldı. Haberlerde Türkiye’nin daha otoriter bir rejime geçtiği yönündeki yorum öne çıkarken  Telegraph’ta yer alan analizde, “Batılılar muhtemelen Erdoğan’ın bir işe yaramayan zaferinden memnun olacaktır ama muhalifleri ABD ve AB’nin onu bu kadar süre desteklemesinden mutsuz” dendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...