14 Mart 2017

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Bakan Çelik, Kati Piri’ye ‘laf attı’: Türkiye’de yağmur yağsa yorum yapardı, şimdi kayıp
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi neticesinde Türkiye’nin AB üyeliğinin tartışmaya açılmasını değerlendirirken, “‘Türkiye-AB ilişkileri sona erdi’ yaklaşımı erken ve yanlıştır” dedi.
Taşyapı’nın ‘imajı zedelenmiş’: Kadıköy belediye başkanı hakkında suç duyurusu
Kadıköy’deki parklara, camilere, kültür merkezlerine haciz gönderen Taşyapı bu kez de Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu hakkında ‘imajını zedelediği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Hollanda’daki seçimler öncesi son tartışmada gündem Türkiye’yle yaşanan krizdi
Hollanda’da yarın yapılacak seçimler öncesi Liberal Sağ Parti (VVD) lideri ve Başbakan Mark Rutte ile Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in televizyon tartışmasının ana gündemi Türkiye’yle yaşanan krizdi.
‘Viyana’nın ihlali’: Türkiye’den BM, AGİT ve Avrupa Konseyi’ne Hollanda şikayeti
Türkiye, Hollanda’yı Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) şikayet etmeye hazırlanıyor.
Bu kez MHP: Belçika’da yapılacak referandum toplantıları iptal
Belçika Türk Federasyonu (BTK) Başkanı Ömer Zararsız, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Güler’in konuşma yapacağı iki referandum toplantısının belediyeler tarafından iptal edildiğini açıkladı.