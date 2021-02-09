14 kişide virüs çıktı: 40 daireli apartman karantinaya alındı

Eskişehir’de, 98 kişinin yaşadığı 10 katlı apartmandaki 14 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıkınca diğer dairelerdekiler için 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özenç Sokak’taki 40 dairenin bulunduğu apartmanda, cuma günü yapılan test sonucuna göre 14 kişide corona virüsü tespit edildi.

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Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun apartmanın 10 gün süreyle karantinaya alınması kararı üzerine polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek apartmanın girişini kontrol altına aldı.

Apartman yöneticisi Avni Öndül, herkese test yapıldığını ancak pozitif sonuçların mutasyonlu olup olmadığı hakkında kendilerine bilgi verilmediğini belirtti.

Öndül, “Durumu ağır olan yok. Herkesi kontrol ettikten sonra binayı kapatıp gittiler. İhtiyaçlarımızı telefonla dışarıdan karşılıyoruz. Paketleri kapının önüne bırakıyorlar” dedi.