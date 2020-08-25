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Yaramazlara biraz batar!

14 kentte Covid-19 önlemi: Nişan, kına ve sünnete yasak, düğünlere kısıtlama

İçişleri Bakanlığı, 14 kentte yarından itibaren sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre bakanlığın yayınladığı genelgede, bu iller Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olarak belirlendi.

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Bu kentlerde düğün ve nikahlar ise en fazla bir saatte tamamlanacak, dans ve oyuna izin verilmeyecek.

Gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı durdurulacak.

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