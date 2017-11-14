14 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı.
Bundan böyle, aile içi şiddet nedeniyle evden uzaklaştırılarak elektronik kelepçe takılan erkeklerin yanısıra muğdur kadın da elektronik takip cihazı taşıyacak. Erkek, kadına sokakta bile yaklaşsa polis anında haberdar olacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Partide metal yorgunluğu var” diyerek başlattığı yenilenme çalışmalarının İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve en az 13 ilçe başkanıyla devam edeceği öne sürüldü.
BBC’nin ‘Rakka’nın kirli sırları’ başlıklı haber araştırması, 250 IŞİD militanının ABD ve YPG’nin ortak operasyonuyla ele geçirilen Rakka’dan güvenli şekilde çıkışlarına izin verildiği ortaya koydu. Militanların bazıları Türkiye’ye geçmiş.