14 ilaç geri ödeme listesinde: Dördü kanser tedavisinde kullanılıyor

Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan düzenlemeyle dördü kanser olmak üzere 14 ilaç geri ödeme listesine alındı. İlaçların dokuzu yerli üretim.

Fotoğraf: Reuters

Yazılı açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 30 Aralık 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren SUT’a ilişkin yeni düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yer aldığını belirtti.

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Geri ödeme listesinde 8 bin 920 ilaç bulunduğunu aktaran Selçuk, bunların 375’inin yurt dışından temin edildiğini, 8 bin 545’inin de Türkiye’de ruhsatlı olduğunu kaydetti.

Selçuk, hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan ve halk arasında ‘ayrık omurga’ hastalığı olarak bilinen, spina bifida tanılı bebeklere anne karnında müdahale edilerek hasarın giderilmesi amacıyla ‘fetal cerrahi ile spina bifida onarımı’ işleminin de geri ödeme kapsamına alındığının altını çizdi.

İlaçlar

Geri ödeme listesine alınan dört kanser ilacından ikisi yurt dışından tedarik edilmekte olan ürotelyal kanser tedavisinde kullanılıyor. Diğer ikisi akciğer kanserinin son evresinde kullanılan yenilikçi hedefe yönelik tedavi edici ilaç özelliği taşıyor.

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Vitiligo tedavisinde kullanılan bir ilaç ise yurt dışından tedarik edilmekteyken Türkiye’de imal edilmek suretiyle ödemeye alındı.

Listeye dahil edilen diğerleri hipertansiyon tedavisinde kullanılan beş, öksürük tedavisinde kullanılan iki, soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bir ve radyoterapi alan kadınlarda kullanılan bir ilaçtan oluşmakta.